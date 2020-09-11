مقتل باحث كبير في قبائل الأمازون برمية رمح

قتل الخبير البرازيلي في شؤون قبائل الأمازون ريلي فرانشيسكاتو، بعد أن أصابه رمح في صدره بينما كان يحاول الاقتراب من مجموعة من السكان الأصليين، وفقا لما نقله أصدقاؤه والشرطة.

وكان الضحية بإحدى المحميات على الحدود مع بوليفيا يحاول الاقتراب من مجموعة من السكان الأصليين الذين لم يسبق التواصل معهم، حتى أصيب برمح فوق قلبه.

وقال رجل شرطة كان يرافق بعثة فرانشيسكاتو إن الأخير "بدأ بالصراخ بعد إصابته ونزع الرمح من صدره قبل أن يشرع في الركض لمسافة 50 مترا، ليسقط بعدها جثة هامدة".

وكان فرانشيسكاتو (56 سنة) يعمل لدى وكالة حكومية لشؤون السكان الأصليين، تهدف لإنشاء محميات طبيعية للحفاظ على القبائل.

المصدر: "رويترز"