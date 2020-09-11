وصول سيارات إطفاء إلى مقر السفارة الروسية في برلين (فيديو)

وصل عدد من سيارات الإطفاء الألمانية إلى مقر سفارة روسيا الاتحادية في برلين، بعد بلاغ بتصاعد دخان كثيف من المبنى.

وقال ضابط في فرق الطوارئ الألمانية إن "شاهد عيان" اتصل بمصلحة الإطفاء، وأكد أنه شاهد دخانا يتصاعد من سطح مبنى السفارة".

بدورهم منع العاملون في السفارة الروسية فرق الإطفاء من الدخول إلى حرم المبنى، مؤكدين أنا البلاغ كاذب، وأن السفارة لم توجه أي نداء بهذا الخصوص.

ويأتي هذا الحادث في خضم التوتر الذي يطبع هذه الأيام العلاقات بين روسيا وألمانيا على خلفية توجيه الأخيرة اتهامات لموسكو بتسميم المعارض والمدون الروسي أليكسي نفالني، الأمر الذي تنفيه روسيا وتطالب بدورها السلطات الألمانية بتقديم الفحوصات الطبية الدالة على ذلك.

المصدر: "نوفوستي"