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حذف تطبيقات وكالة "روسيا سيغودنيا" من متجر "آبل" بأوكرانيا

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حذف تطبيقات وكالة
Reuters GFM/FW1F/Richard Pullin/FW1/Arun
شعار شركة آبل
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أبلغت شركة "آبل" الأمريكية وكالة "روسيا سيغودنيا" بقرار حذف جميع تطبيقاتها من الفرع الأوكراني لمتجر "آبل"، بعد طلب تقدمت به السلطات الأمنية في كييف.

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وقالت الوكالة إن رسالة استلمتها من الشركة احتوت على "إشعار بإزالة تطبيقاتها من الفرع الأوكراني لمتجر AppStore، بناء على طلب من الأجهزة الأمنية في أوكرانيا".

ومنذ 2014، حظرت السلطات الأوكرانية بث عدد من القنوات الروسية، بما فيها القنوات الخاصة بالترفيه والأطفال والرياضة.

واعتبرت موسكو في أكثر من مناسبة أن هذه القيود "غير مقبولة"، وتمس بحرية الإعلام والتعبير.

المصدر: وكالات

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