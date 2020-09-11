واشنطن: لوكاشينكو فقد شرعيته وعلى موسكو إقناعه بـ"الانصياع لإرادة شعبه"

اعتبر ستيفن بيغان النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، أن الانتخابات لم تمنح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أي شرعية، وعلى موسكو إقناعه بإجراء انتخابات جديدة "حرة ونزيهة".

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وقال بيغان في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الجمعة إن مواطني بيلاروس حرموا من إمكانية اختيار قيادتهم في انتخابات 9 أغسطس، وأضاف: "زعيم بيلاروس لا يتمتع بالشرعية" بعد الانتخابات التي وصفتها المعارضة البلاروسية بالمزورة ولم تعترف الدول الغربية بتائجها.

وأكد بيغان تأييد بلاده مطالب المعارضة البيلاروسية الثلاثة المتمثلة في "إجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة ونزيهة، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والتحقيق في جرائم السلطات البيلاروسية ضد شعب البلاد".

وعبر الدبلوماسي الأمريكي عن أمل واشنطن بأن تطالب موسكو لوكاشينكو "بالانصياع لإرادة الشعب" والسماح بتنظيم انتخابات جديدة.

وتابع: "نأمل بشدة ونتوقع أن ينقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الرسالة إلى النظام البيلاروسي"، معتبرا أن مصالح روسيا ستتضرر إذا دعمت لوكاشينكو.

وشدد بيغان على أمله بأن "يثير الرئيس الروسي (أمام لوكاشينكو) هذه القضية، التي نطرحها نحن أيضا، والمتعلقة بالاعتقالات التعسفية التي نفذتها السلطات بحق عدد كبير من المواطنين البيلاروس والعنف الذي استخدمته ضد المواطنين الروس وخاصة الصحفيين الروس (في بيلاروس)".

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واعتبر بيغان أن ما يجري في بيلاروس "ليست منافسة بين الولايات المتحدة وروسيا، وإنما صراع بين الحاكم والشعب".

المصدر: وكالات