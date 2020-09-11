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إيران: واشنطن هي التي تتدخل في انتخابات الدول وليس نحن

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إيران: واشنطن هي التي تتدخل في انتخابات الدول وليس نحن
AFP
جنود إيرانيون أثناء تنفيذ مناورة عسكرية جنوب البلاد في 10 الداري
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اعتبرت إيران أن الاتهامات التي أطلقتها مجموعة مايكروسوفت باستهداف قراصنة إيرانيين الحملة الرئاسية الأمريكية "سخيفة"، واتهمت واشنطن بأنها هي التي تتدخل في انتخابات الدول.

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وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "الولايات المتحدة التي تتدخل منذ عقود في الانتخابات في دول أخرى مثل إيران لا يحق لها الإدلاء بمثل هذه التصريحات السخيفة". 

وأضاف: "بالنسبة إلى طهران، لا يهم من في البيت الأبيض. المهم هو التزام واشنطن باحترام الحقوق والقواعد والمعايير الدولية، وعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام التزاماتهم".

المصدر:"أ ف ب"

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