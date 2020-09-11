واشنطن: قضية نافالني لن تؤثر على مفاوضات "ستارت 3"

قال المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية ستيفن بيغان، إن الولايات المتحدة لا تربط موقفها من بيلاروس وقضية نافالني بالمفاوضات مع روسيا حول "ستارت 3".

وأضاف في حديث للصحفيين: "الولايات المتحدة لا تربط موقفها بشأن الانتخابات والعنف الجسيم في بيلاروس أو التسمم المأساوي لأليكسي نافالني بأي قضايا أخرى أو مفاوضات بشأن "ستارت 3" أو أي شيء آخر".

ولفت إلى أن مفاوضات "ستارت 3" لا تزال مستمرة، مضيفا: "أنا متأكد أن الجانب الروسي يريد نفس الشيء".

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" مع روسيا، التي تنتهي عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في المعاهدة بصورتها الحالية.

المصدر: وكالات