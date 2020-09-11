قناة تركية: الأمن التركي يعتقل في أوكرانيا عضوا في حزب العمال الكردستاني

قامت هيئة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT)، باعتقال عيسى أوزير، أحد أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وذكرت قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية يوم الثلاثاء، أن "الاعتقال تم في مدينة أوديسا بأوكرانيا. بعدها تم نقل المعتقل إلى اسطنبول، حيث تم تسليمه لعناصر إدارة مكافحة الإرهاب".

وقالت القناة، إنه تم فتح قضية جنائية للتحقيق معه، بتهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، و"الترويج للإرهاب" و"تزوير وثائق".

ووفقا للأمن التركي، عاش أوزر لبعض الوقت في رومانيا، حيث كان منذ عام 1996 من أنصار حزب العمال الكردستاني. وهناك تورط في ابتزاز الأموال من الأتراك المحليين لصالح المنظمة، وأصبح هذا سبب اعتقاله وترحيله. في عام 2014، انضم إلى خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني في مدينة دوغوبايازيت بإقليم أغرا، ثم فر لاحقا من تركيا بعد صدور أمر باعتقاله.

المصدر: تاس