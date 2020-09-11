إصابة متطوع بكورونا بعد تطعيمه بلقاح صيني إندونيسي قيد الاختبار

تعرض متطوع للإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا، بعد تلقيه لقاحا تعمل على تطويره شركة صينية بالتعاون مع شركة "بيو فارما" الحكومية الإندونيسية.

وأعلن البروفسور كوسناندي روسميل رئيس مركز التجارب السريرية للقاح في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن أحد المتطوعين بمدينة باندونغ، جاءت نتيجة اختبار كورونا الذي خضع له إيجابية بمعنى أنه يحمل الفيروس.

وشدد البروفسور على أن المتطوع لم يصب بالفيروس جراء تطعيمه باللقاح المحتمل، وإنما لم يلتزم بالفترة المحددة للبقاء في المنزل لاكتساب المناعة بعد تلقي اللقاح وأصيب بالفيروس جراء تنقله بين المدن.

واللقاح الذي يخضع للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في إندونيسيا منذ 11 أغسطس الماضي، يحمل اسم "CoronaVac" وتطوره شركة Sinovoc Biotech الصينية، بالتعاون مع شركة "بيو فارما" الحكومية الإندونيسية.

وتخطط إندونيسيا للبدء في استخدام اللقاح مطلع العام المقبل، وتأمين 300 مليون جرعة منه بحلول نهاية 2021.

ومؤخرا تجاوز معدل الإصابات اليومي بالفيروس في إندونيسيا 3 آلاف حالة، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 207 آلاف، بينها 8456 وفاة، فيما تماثل ما يزيد عن 147 ألف شخص للشفاء.

المصدر: الأناضول