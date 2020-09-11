موسكو: برلين لم تسلمنا أية معلومات عن حال نافالني متذرعة بأسرار الدولة

قال ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الكسندر شولغين، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ترفض تزويد روسيا بمواد حول وضع المدون أليكسي نافالني، متذرعة بأسرار الدولة.

وأضاف في حديث تلفزيوني: "يرفض زملاؤنا الألمان تسليمنا أية مواد على أساس ثنائي. ويشيرون إلى أنها تحتوي على أسرار دولة".

ونوه بأن روسيا، تأمل بأنه إذا تم عرض الوضع حول نافالني ضمن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فستتذكر ألمانيا التزاماتها في إطار المنظمة وستتعاون مع موسكو.

وقال: "إذا أحالت السلطات الألمانية هذه القضية برمتها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فربما يتذكرون التزاماتهم كدولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وربما بعد ذلك سيتعاونون معنا داخل المنظمة. على الأقل نحن نتوقع الخير من جانب شركائنا الألمان".

وأضاف الممثل الدائم، أن موسكو تتوقع من أمانة المنظمة أن تؤدي "وظائف وسيط نزيه". وخلص شولغين إلى أنه "في ظل هذين الشرطين، يمكن للمرء أن يتوقع دراسة هادئة وكاملة لهذه القضية".

المصدر: تاس