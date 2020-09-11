 مقاتلة "ميغ-31" روسية تعترض طائرة حربية نرويجية فوق بحر بارنتس

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31"، اعترضت طائرة استطلاع تابعة للقوات المسلحة النرويجية، فوق بحر بارنتس.

ولم تقدم الوزارة الروسية، أية تفاصيل أخرى عن الحادثة.

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات طائرات استطلاع تابعة للدول الأجنبية قرب الحدود، وتم الإعلان عن حادث مماثل في وقت سابق من هذا الشهر، حينما اعترضت مقاتلة من طراز "ميغ-31" طائرة دوريات نرويجية من نوع "Orion" فوق بحر بارنتس.

المصدر: تاس