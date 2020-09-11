 
مباشر
عاجل
برلماني سويدي يرشح حكومات الولايات المتحدة وصربيا وكوسوفو لجائزة نوبل للسلام

لافروف ساخرا: روسيا تشعر بالإهانة كونها الثانية بعد الصين في القائمة الأمريكية

أخبار العالم

لافروف ساخرا: روسيا تشعر بالإهانة كونها الثانية بعد الصين في القائمة الأمريكية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opt1

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ساخرا، إن بلاده تشعر بالإهانة كونها مصنفة ثانية بعد الصين في قائمة الدول التي تتهمها الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها قبيل الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للافروف ونظيره الصيني وانغ يي، حيث ذكر الوزير الروسي أن واشنطن توجه اتهامات مماثلة إلى وإيران وكوريا الشمالية وعدد من الدول الأخرى.

وأشار لافروف كذلك إلى أن الولايات المتحدة تتقاعس عن الاستجابة لمطالب موسكو المتكررة للتعامل مع هذه الاتهامات الباطلة.

إقرأ المزيد
موسكو تجدد التأكيد: لم نتدخل في العمليات الانتخابية الأمريكية ولا نية لنا بذلك
موسكو تجدد التأكيد: لم نتدخل في العمليات الانتخابية الأمريكية ولا نية لنا بذلك

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق اليوم، أن موسكو لم تتدخل ولا تنوي التدخل بالعمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات أمس الخميس على ثلاثة مواطنين روس ومواطن أوكراني بحجة "التدخل" في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا