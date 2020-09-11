لافروف ساخرا: روسيا تشعر بالإهانة كونها الثانية بعد الصين في القائمة الأمريكية

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ساخرا، إن بلاده تشعر بالإهانة كونها مصنفة ثانية بعد الصين في قائمة الدول التي تتهمها الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها قبيل الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للافروف ونظيره الصيني وانغ يي، حيث ذكر الوزير الروسي أن واشنطن توجه اتهامات مماثلة إلى وإيران وكوريا الشمالية وعدد من الدول الأخرى.

وأشار لافروف كذلك إلى أن الولايات المتحدة تتقاعس عن الاستجابة لمطالب موسكو المتكررة للتعامل مع هذه الاتهامات الباطلة.

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من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق اليوم، أن موسكو لم تتدخل ولا تنوي التدخل بالعمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات أمس الخميس على ثلاثة مواطنين روس ومواطن أوكراني بحجة "التدخل" في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: وكالات