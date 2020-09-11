بعد تعرضه لانتقادات.. نتنياهو يتراجع عن السفر بطائرة خاصة لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تراجعه عن السفر بطائرة خاصة إلى واشنطن مع عقيلته سارة، لتوقيع اتفاق السلام "التاريخي" مع الإمارات الذي سيعقد الثلاثاء المقبل.

وعللت شير كوهين، المتحدثة باسم نتنياهو، قراره بالتراجع عن السفر بالطائرة الخاصة، كونه لا يريد السماح لوسائل الإعلام بتحويل انتباه الرأي العام عن "اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات، وربما مع الدول العربية الأخرى، أيضا".

وأكدت كوهين أن نتنياهو سينضم مع الوفد على متن طائرة أكثر اتساعا مع ترتيبات فصل "صارمة" للحفاظ على صحته، وهي طائرة شركة "العال"، وليس طائرة خاصة تابعة لشرطة "يسرائير".

وواجه نتنياهو، انتقادات حادة بعد الإعلان عن نيته السفر بطائرة خاصة إلى واشنطن الثلاثاء المقبل، بعيدا عن الوفد الإسرائيلي، خشية من نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إليه.

בעקבות הביקורת נתניהו נסוג מהמטוס הפרטי. דוברת רה"מ שיר כהן: "כדי לא לאפשר לגורמים בתקשורת להסיט את תשומת לב הציבור מהסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות וייתכן גם עם מדינות ערביות נוספות, ראש הממשלה יטוס עם המשלחת במטוס מרווח יותר, עם סידורי הפרדה מחמירים כדי לשמור על בריאותו" — Barak Ravid (@BarakRavid) September 11, 2020

وأشارت القناة العبرية الـ"13" إلى أن زعيم المعارضة يائير لابيد، قد هاجم نتنياهو بعد نيته السفر إلى أمريكا على متن طائرة خاصة، بدعوى أن الشعب الإسرائيلي ليس لديه ما يأكله.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسم توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات في البيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر.

المصدر: وكالات