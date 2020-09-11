لوكاشينكو: لا يجوز تدمير الحاضر من أجل "المستقبل المشرق"

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه لا يجوز لأحد أن يدمر الحاضر، ويتخلى عن كل ما حققته البلاد خلال سنوات الاستقلال، ولا يجوز تدمير الاقتصاد، "من أجل مستقبل أكثر إشراقا".

وأضاف، في حديث مع مجموعة من الباحثين في أكاديمية العلوم الوطنية البيلاروسية: "لا يعرف جيل الشباب الحالي كل مصاعب التسعينيات، على الرغم من أنه كان بمقدور أهاليهم أن يخبروهم بذلك. هم يعتقدون بسذاجة أنه من أجل مستقبل أكثر إشراقا، يمكن بل ويجب تدمير الحاضر، وتدمير الاقتصاد من أجل مصالح الآخرين، والتخلي عن كل الخير الذي تم تحقيقه خلال سنوات الاستقلال".

ودعا لوكاشينكو إلى النظر، كيف تعيش البلدان التي مرت بالثورات الملونة. وشدد على أن الناس يعودون عادة إلى صوابهم، لكن من المهم حدوث ذلك قبل فوات الأوان.

وأعرب لوكاشينكو عن ثقته بأن الجمهورية، اختارت المسار الاقتصادي الصحيح، ويجب أن تستمر فيه.

وقال الرئيس البيلاروسي: "نحن بحاجة إلى تطوير ما لدينا. ولا حاجة إلى تحطيم الموجود، لكننا بحاجة إلى تطوير المسار الحالي. لقد اخترنا المسار الصحيح، ولدينا مدارس تطوير في الزراعة والهندسة الميكانيكية". وأضاف لوكاشينكو القول، إن "الأمن الاقتصادي هو المهمة الرئيسية للاقتصاد".

المصدر: تاس