بعد أوكرانيا.. بولندا تعرض احتضان مهارات بيلاروسية في مجال تكنولوجيا المعلومات

أطلقت الحكومة البولندية برنامجا من شأنه تسهيل انتقال الأخصائيين والشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات من بيلاروس المجاورة التي تشهد اضطرابات سياسية منذ أكثر من شهر.

وذكر موقع رئاسة الوزراء البولندية اليوم الجمعة، أنه "تم إطلاق حزمة شاملة لتسهيل انتقال متخصصي تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة والشركات الأخرى بحرية إلى أراضي جمهورية بولندا".

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وأوضحت الحكومة أن المتخصصين والشركات سيتمكنون من "بدء العمل بسرعة وفعالية في بولندا، وتلقي الدعم في نقل الموظفين وأفراد أسرهم، والحصول على المساعدة القانونية والتأشيرة".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد والشركات من بيلاروس الاعتماد على المساعدة "في الاتصالات مع الحكومات المحلية أو المناطق الاقتصادية الخاصة، التي انخرطت بنشاط في إعداد الظروف المواتية للموظفين الذين تم نقلهم وعائلاتهم، من خلال إنشاء مكاتب مؤقتة ومساكن".

وكانت أوكرانيا قد أطلقت برنامجا مماثلا في وقت سابق لجذب مهارات بيلاروسية، بعد أن بدأ بعض ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات في بيلاروس بالتعبير عن عدم ارتياحهم لظروف العمل في البلاد وسط ما وصفوه بالضغوط من قبل السلطات بسبب دعمهم الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

المصدر: RT