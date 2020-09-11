لوكاشينكو إلى موسكو الاثنين لإجراء محادثات مع بوتين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو سيصل إلى موسكو يوم 14 سبتمبر، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف: "بالفعل ستتم زيارة لوكاشينكو يوم الاثنين 14 سبتمبر، وستكون زيارة عمل. وسيجري لوكاشينكو محادثات مع الرئيس بوتين".

وأشار ممثل الكرملين، إلى أنه لا يخطط خلال ذلك للتوقيع على أية وثائق. ولم يحدد بيسكوف، في أي مكان بالذات ستجري المباحثات بين الزعيمين، وقال فقط: "سنبلغكم بذلك في الوقت المناسب"، ووعد أيضا بإبلاغ وسائل الإعلام عن النتائج الأساسية للمحادثات.

في 3 سبتمبر، قام رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بزيارة إلى مينسك، حيث التقى مع لوكاشينكو. وخلال ذلك اللقاء، أعلن لوكاشينكو أنه في الاجتماع القادم مع نظيره الروسي يعتزم أن يركز على القضايا الحساسة للعلاقات بين البلدين.

في وقت السابق، أفاد بيسكوف، بأن بوتين ولوكاشينكو سيناقشان مجموعة كاملة من القضايا التجارية والاقتصادية، بما في ذلك ديون بيلاروس، وأسعار الطاقة، والتكامل بين البلدين.

المصدر: تاس