بايدن يطلب الدعم من صحفي روسي!

فوجئ صحفي من وكالة "نوفوستي" الروسية بتلقيه رسالة بالبريد إلكتروني من مقر المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن يطلب منه دعم الديمقراطيين للفوز بمنصب الرئاسة.

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والغريب أن الصحفي المتواجد في روسيا، تلقى الرسالة من عنوان محلي مسجل على الموقع الرسمي لحملة بايدن من أجل تتبع الرسائل ومسار وصولها، والاجتماعات القادمة مع الناخبين وغيرها من الأخبار.

والأغرب من ذلك، أن هذه الرسالة وصلت للصحفي الروسي في الوقت الذي أعلنت فيه شركة "مايكروسوفت"، أنها تشهد زيادة في الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين وإيران، التي تستهدف المجموعات السياسية والحملات الانتخابية الأمريكية المحمومة.

وبعد فترة، تلقى هذا الصحفي رسالة أخرى من مقر بايدن مع اقتراح لتحويل 15 أو 25 أو 50 أو 100 أو 250 أو 500 أو 1000 دولار للحملة الرئاسية. وكما اتضح، هناك أيضا خيار لتحويل المبلغ الذي يراه مناسبا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية العامة في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر القادم، مع أن التصويت المبكر الضخم بدأ في سبتمبر الجاري.

ويعتبر نائب الرئيس السابق للولايات المتحدة، الديمقراطي جو بايدن، المنافس الرئيسي للرئيس الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: "نوفوستي"