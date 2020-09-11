موسكو لبروكسل: ينبغي البحث عن نقاط تقاطع بدل فرض العقوبات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الاتحاد الأوروبي يحشر بنفسه أكثر فأكثر في طريق مسدود بمواصلته التشبث بخط العقوبات ضد روسيا.

وأضافت زاخاروفا، في حديث للصحفيين اليوم: "نعتبر هذه الخطوة، فرصة أخرى ضائعة للخروج من المأزق الذي دفع الاتحاد الأوروبي نفسه إليه من خلال ربط آفاق العلاقات مع بلادنا، بالوضع في أوكرانيا.

وتتماشى عملية تمديد العقوبات مع الخط المدمر تماما الذي اختاره بعض المسؤولين في بروكسل وفي الهيئات الأوروبية، للحفاظ على الخطاب العدائي تجاه روسيا".

وتابعت زاخاروفا القول، إن موسكو تدعو الجانب الأوروبي للبحث عن نقاط تقاطع وعن أرضية مشتركة، وهو ما سيساعد جهود الدول الأوروبية في العالم الحديث، التي يتميز بقدرة تنافسية عالية.

ودعت زاخاروفا، إلى التخلي عن أساليب فرض العقوبات لأنها لا تتوافق مع معايير وروح القانون الدولي.

في وقت سابق، مدد الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر حتى 15 مارس 2021 - القائمة السوداء للأفراد والكيانات القانونية في روسيا وأوكرانيا، التي تم فرضها بعد الأحداث في أوكرانيا.

المصدر: تاس