اتفاق على توريد حوالي 50 مليون جرعة من لقاح Sputnik V إلى البرازيل

وقع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وأمانة الصحة في ولاية باهيا البرازيلية، على اتفاقية تعاون تتضمن توريد ما يصل إلى 50 مليون جرعة من لقاح Sputnik V الروسي إلى البرازيل.

وجاء في بيان صدر عن الصندوق الروسي: "ومن المتوقع أن تبدأ عملية توريد اللقاح إلى البرازيل، في نوفمبر 2020، وذلك في حال الحصول على موافقة الهيئات المعنية في الحكومة البرازيلية، والتي ستأخذ في الاعتبار نتائج دراسة اللقاح بعد تسجيله".

وأشار الصندوق، إلى أن الاتفاقية تسمح بتوريد اللقاح الروسي وتوزيعه في جميع أنحاء البرازيل في المستقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا، عن إبرامها عقدا يقضي بتصدير ملايين الجرعات من لقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى المكسيك.

وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن العقد المبرم بينه وشركة Landsteiner Scientific المكسيكية ينص على بيع 32 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد الفيروس التاجي.

وسبق أن اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة، في أغسطس على بيع مليوني جرعة من لقاح سبوتنيك V إلى كازاخستان، مع إمكانية توسيع الصفقة إلى خمسة ملايين جرعة.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل رسميا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه.

المصدر: وكالات