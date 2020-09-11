إيران: الغواصة "فاتح" محلية الصنع تشارك في مناورات "ذو الفقار99"

أشركت القوات المسلحة الإيرانية الغواصة محلية الصنع شبه الثقيلة "فاتح" في مناورة "ذو الفقار99" في أول تجربة لهذه الأخيرة في مثل هذا النشاط العسكري التدريبي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" إن الغواصة "فاتح" نفذت عمليات من بينها "مهمة الدورية الاستطلاعية والعملانية في المنطقة العامة للمناورات المشتركة للجيش والإبحار في المياه البعيدة شمالي المحيط الهندي (حتى مدار 10 درجة)".

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ضمت الغواصة "فاتح" إلى "أسطول الجنوب" البحري "قبل أكثر من عام ونصف" على حد قول وكالة "إيرنا".

وباشرت صباح الخميس القوات المسلحة الإيرانية المرحلة الرئيسية من المناورة التي أطلقت عليها تسمية "ذو الفقار99" الكبرى" في بحر عمان تحت شعار "الأمن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي" والتي تستغرق 3 أيام. وتشارك فيها "قطع بحرية وغواصات ووحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية"، بالإضافة إلى وحدات من القوات البرية.

ومن المقرر، حسب وكالة الأنباء الإيرانية، أن تختبر طهران، خلال المناورات الجارية، "مجموعة من أهم المنظومات القتالية بما في ذلك صواريخ كروز "سطح- سطح" وكروز "ساحل- بحر" وطوربيدات وصواريخ "جو- سطح" و"سطح –جو" وراجمات الصواريخ من السفن الحربية والغواصات ووحدات الطيران والطائرات المسيرة"، بالإضافة إلى تنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية.

تأتي مناورات "ذو الفقار99" في ظل تزايد حدة التوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز في خضم التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

المصدر: وكالة الأنباء إيرنا/وسائل إعلام.