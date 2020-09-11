الداخلية الروسية تعد طلبا جديدا لألمانيا بشأن نافالني

قالت مديرية الشرطة في سيبيريا، إن الداخلية الروسية تعد طلبا جديدا لإرساله إلى ألمانيا بشأن الحصول على مساعدة قانونية، وذلك بعد أن وردت أنباء عن خروج أليكسي نافالني من الغيبوبة.

وأضافت المديرية: "تقوم وحدة التحقيق بتحضير طلب إضافي بخصوص الحصول على المساعدة القانونية من الهيئات ذات العلاقة في ألمانيا. وسيتضمن ذلك طلب السماح لمحققين وخبراء روس بالتواجد خلال التحقيقات التي سيجريها الجانب الألماني، وكذلك عند تلقي التفسيرات، مع إمكانية طرح أسئلة توضيحية إضافية".

تم نقل نافالني إلى المستشفى في أومسك في 20 أغسطس، بعد تدهور صحته على متن الطائرة. ووفقا لنتائج الفحوصات، حدد أطباء أومسك السبب في حدوث اضطراب في التمثيل الغذائي، والذي تسبب في حدوث تغيير حاد في نسبة السكر في الدم. لم يتضح بعد سبب ذلك، لكن وفقا لأطباء أومسك لم يتم العثور على سموم في دم نافالني وبوله.

في وقت لاحق، تم نقل المعارض بالطائرة إلى ألمانيا. وأعلنت الحكومة الألمانية، نقلا عن أطباء عسكريين، أن نافالني قد تسمم بمادة من مجموعة "نوفيتشوك".

في يوم الاثنين، أفادت عيادة شاريتيه في برلين بأن حالة نافالني قد تحسنت وخرج من الغيبوبة.

المصدر: نوفوستي