رجل يدعي حمله قنبلة على متن طائرة بمطار طوكيو والشرطة تتدخل

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية اليوم الجمعة، بأن الشرطة لم تعثر على عبوة ناسفة على متن طائرة في مطار ناريتا الياباني لدى أحد ركابها، كان قد زعم أنه يحملها معه.

في صباح اليوم الجمعة، أعلن راكب على متن طائرة تابعة لشركة "جيتستار" اليابانية أنه يحمل قنبلة معه. وبعد صعوده إلى الطائرة جلس الرجل وصديقه على مقاعد بالقرب من مخرج الطوارئ، وعندما طلبت منه المضيفة وضع شنطته في المكان المخصص للحقائب، قال إن معه قنبلة.

وقامت الشرطة التي وصلت إلى الموقع، بإنزال الرجل من الطائرة، وأدى الحادث إلى تأخير إقلاع الرحلة التي كانت تقل 140 راكبا.

المصدر: وكالات