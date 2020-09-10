تركيا: نبحث إجراء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح "سبوتنيك – V" الروسي

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الخميس، أن بلاده تبحث طلب روسيا إجراء تجارب المرحلة الثالثة على لقاحها "سبوتنيك – V" المضاد لكورونا في تركيا.

وقال قوجة، إن "القرار بهذا الصدد سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل".

وأضاف، أن "تجارب المرحلة الثالثة بدأت بعلى لقاح من الصين وفايزر"، مشيرا إلى أن "طلبا روسيا محل بحث السلطات الصحية في البلاد".

وتابع: "سيجري فريقنا العلمي المختص باللقاحات تقييمه في الأيام المقبلة، وقد نسمح بتجارب المرحلة الثالثة من اللقاح الروسي الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن "هناك 13 لقاحا تجريبيا في تركيا، لكن جهود تطويرها ما زالت في ما قبل المرحلة الأولى".

وأعلنت روسيا تطوير لقاح "سبوتنيك-V"، كأول لقاح مسجل في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشرعت في تلقيح الأطباء وشرائح معينة من المواطنين بدءا من موسكو العاصمة.

المصدر: "رويترز"