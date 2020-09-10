ترامب: قد تنضم دولة أخرى لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المحتمل أن تنضم دولة أخرى لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده الخميس: "قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق قد تنضم دولة أخرى للاتفاق بين إسرائيل والإمارات".

ومن المقرر أن يستضيف البيت الأبيض مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.

وكانت مديرة قسم الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية هند مانع العتيبة، أعلنت أن "وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سيترأس الوفد الإماراتي التاريخي إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع".

المصدر: وكالات