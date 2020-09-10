ظريف: على أوروبا رفض الإرهاب الاقتصادي الأمريكي

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي إلى رفض "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، إن كانت تريد التنفيذ الكامل للاتفاق.

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وكتب ظريف على "تويتر"، أن "إيران ترفض الأسلحة النووية لأسباب دينية واستراتيجية"، مشيرا إلى أنها "أهم بكثير من أي صفقة".

وأضاف: "لكن إذا أرادت الدول الأوروبية الثلاث التطبيق الكامل لإجراءات بناء الثقة والشفافية المعززة التي توفرها خطة العمل الشاملة المشتركة، فعليها رفض الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة مثلما رفضت خطوتها الهدامة في مجلس الأمن الدولي".

Iran rejects nuclear weapons for religious & strategic reasons—far weightier than any “deal".



But if E3/EU want full implementation of CBMs & enhanced transparency that JCPOA provides, they should reject US #EconomicTerrorism just as they've rejected its vandalism in the #UNSC. — Javad Zarif (@JZarif) September 10, 2020

وسبق أن جددت جميع الدول المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني تمسكها به لاعتباره "عنصرا رئيسيا في هيكل الردع النووي العالمي"، وذلك بعد فشل الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرارها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: RT