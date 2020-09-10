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ظريف: على أوروبا رفض الإرهاب الاقتصادي الأمريكي

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ظريف: على أوروبا رفض الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي إلى رفض "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، إن كانت تريد التنفيذ الكامل للاتفاق.

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وكتب ظريف على "تويتر"، أن "إيران ترفض الأسلحة النووية لأسباب دينية واستراتيجية"، مشيرا إلى أنها "أهم بكثير من أي صفقة".

وأضاف: "لكن إذا أرادت الدول الأوروبية الثلاث التطبيق الكامل لإجراءات بناء الثقة والشفافية المعززة التي توفرها خطة العمل الشاملة المشتركة، فعليها رفض الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة مثلما رفضت خطوتها الهدامة في مجلس الأمن الدولي". 

وسبق أن جددت جميع الدول المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني تمسكها به لاعتباره "عنصرا رئيسيا في هيكل الردع النووي العالمي"، وذلك بعد فشل الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرارها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: RT

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