مصدر: إدارة ترامب تدرس تأجيل السماح بدخول اللاجئين

ذكرت وكالة "رويترز" أن الإدارة الأمريكية تنظر في إمكانية تأجيل قبول طلبات اللجوء العام المقبل أو خفض عدد اللاجئين المسموح بدخولهم.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن التأجيل المحتمل، وهو أحد الخيارات العديدة قيد المناقشة، وسيعني احتمال تجميد قبول بعض أو كل اللاجئين إلى أن يتم حسم الطعن القانوني في أمر أصدره رئيس البلاد دونالد ترامب عام 2019 بشأن اللاجئين.

وأضاف المسؤول أنه حتى لو لم يتأخر قبول اللاجئين في 2021، فقد يتم خفض عددهم إلى ما دون المستويات الحالية العام المقبل.

وخفضت الإدارة الأمريكية الحد الأقصى لعدد اللاجئين إلى 18000 هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ بدء برنامج قبول اللاجئين الحديث في العام 1980.

وحتى الآن، سمح بدخول نصف هذا العدد في وقت ساهمت فيه أزمة جائحة كورونا في إبطاء وصول اللاجئين.

المصدر: رويترز





