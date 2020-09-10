ماكرون: لسنا ساذجين لكننا نريد إعادة إطلاق الحوار مع تركيا بروح إرادة طيبة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن دول الاتحاد الأوروبي تريد إعادة إطلاق الحوار مع تركيا "بروح من الإرادة الطيبة" بشأن الوضع في شرق المتوسط.

وقال ماكرون في أعقاب قمة الدول الأوروبية السبع المطلة على المتوسط في جزيرة كورسيكا الفرنسية اليوم: "أكدنا جميعا على إرادتنا إعادة إطلاق حوار مسؤول وخلق التوازن في المنطقة".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نحن لسنا ساذجين، لكننا نريد إعادة إطلاق الحوار بروح من الإرادة الطيبة"، مؤكدا أن الهدف هو "استعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا".

وجاء في البيان الصادر في ختام القمة أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرقي المتوسط، وأن المجلس الأوروبي قد يبحث العقوبات ضد تركيا في 24 و25 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك على خلفية التوتر بين تركيا ودول أخرى في المنطقة ومنها اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز