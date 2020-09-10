ديمقراطيون يطالبون ترامب بفرض عقوبات على روسيا بسبب "مكافآت" لـ"طالبان"

قدمت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يلزم الرئيس دونالد ترامب بدراسة فرض عقوبات على روسيا بسبب "مكافآتها المالية" لحركة "طالبان".

ويطالب مشروع القانون الرئيس ترامب بأن يحدد ما إذا قامت روسيا بدفع مكافآت مالية لحركة "طالبان" مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس في حال تأكدت صحة المعلومات.

وقال السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز أحد أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا المشروع اليوم الخميس: "نقدم هذا التشريع اليوم لأن انصياع الرئيس لفلاديمير بوتين يجعل من الضروري أن يحدد الكونغرس بشكل فعال السياسة الخارجية الأمريكية تجاه روسيا، وخاصة في ما يتعلق بالعقوبات".

يذكر أن التقارير الإعلامية حول دفع روسيا "مكافآت" لحركة "طالبان" مقابل استهداف الجنود الأمريكيين ظهرت في يونيو الماضي.

وأكد ترامب وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين أن الاستخبارات الأمريكية لم تعثر على أي دليل على قيام روسيا بذلك.

من جانبها، نفت موسكو هذه التقارير جملة وتفصيلا، كما نفت حركة "طالبان" صحة المعلومات عن هذه "المكافآت".

المصدر: رويترز