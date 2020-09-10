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البرلمان الليتواني يدعو للاعتراف بتيخانوفسكايا رئيسة منتخبة لبيلاروس

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البرلمان الليتواني يدعو للاعتراف بتيخانوفسكايا رئيسة منتخبة لبيلاروس
AFP Petras Malukas
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دعا البرلمان الليتواني للاعتراف بزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا رئيسة منتخبة لبيلاروس، وعدم الاعتراف بالاتفاقات التي يوقعها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وتقدم بهذه المبادرة رئيس البرلمان فيكتوراس برانتسكيتيس ووزير الخارجية ليناس لينكيافيتشوس وعدد من النواب في البرلمان.

ويتضمن قرار البرلمان الليتواني دعوة للمجتمع الدولي لعدم الاعتراف بأي اتفاقات جديدة يعقدها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بما فيها مع روسيا.

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كما يدعو القرار لفرض عقوبات على روسيا ولوكاشينكو في حال قيامهما بأي خطوات "تقيد سيادة بيلاروس".

ودعا البرلمانيون الليتوانيون كذلك لإجراء "انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة شفافة تتطابق مع المعايير الديمقراطية".

يذكر أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس مستمرة منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة في 9 أغسطس الماضي.

وأعلنت المعارضة عدم اعترافها بنتائج الانتخابات وشكلت مجلسا تنسيقيا لها بقيادة منافسة لوكاشينكو في الانتخابات سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي غادرت بيلاروس وانتقلت إلى ليتوانيا.

وأعربت الدول الغربية وبينها دول الاتحاد الأوروبي عن دعمها لدعوات المعارضة لإجراء "انتخابات نزيهة وشفافة" وهددت بفرض عقوبات على بيلاروس.

المصدر: وكالات

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