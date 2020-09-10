بريطانيا تدرج البرتغال وهنغاريا وبولينزيا الفرنسية ولاريونيون في قائمة الخطر الوبائي

أدرجت السلطات البريطانية البرتغال وهنغاريا وبولينزيا الفرنسية وجزيرة لاريونيون الفرنسية في قائمتها للدول والمناطق المهددة بخطر انتشار فيروس كورونا، ورفعت السويد منها.

وأعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس اليوم الخميس، أن المسافرين القادمين من البرتغال باستثناء جزر الأزور وماديرا، يجب عليهم وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما عند دخولهم أراضي بريطانيا، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة صباح يوم السبت المقبل.

Data shows we need to remove PORTUGAL (minus the AZORES and MADEIRA), HUNGARY, FRENCH POLYNESIA and REUNION from the Travel Corridor list to keep everyone safe. If you arrive in England from these destinations after 4am Saturday, you will need to self-isolate for 14 days. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 10, 2020

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أدرجت بريطانيا سبع جزر يونانية إلى قائمة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.

المصدر: RT