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الجيش الأمريكي: لا نرى مؤشرات لأي عمل عدواني قد تنفذه كوريا الشمالية

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الجيش الأمريكي: لا نرى مؤشرات لأي عمل عدواني قد تنفذه كوريا الشمالية
Reuters PAS
الجنرال روبرت أبرامز قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية
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قال الجنرال روبرت أبرامز قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن بلاده لا ترى أي مؤشرات لعمل عدواني قد تنفذه بيونغ يانغ تزامنا مع عرض عسكري مرتقب.

وذكر أن السلطات الكورية الشمالية تركز جهودها حاليا على التعامل مع أضرار الإعصار ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال إحدى الفعاليات: "هناك أشخاص يتحدثون عن إمكانية طرح نظام سلاح جديد. ربما، لكننا لا نرى أي مؤشرات في الوقت الحالي على أي نوع من الأعمال العدوانية".

المصدر: "رويترز"

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