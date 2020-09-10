 المفوضية الأوروبية تشيد بصربيا لرفضها مناورات عسكرية في بيلاروس

قالت آنا بيسونيرو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن عدم مشاركة صربيا في المناورات العسكرية، بما في ذلك في بيلاروس، يتماشى مع التزاماتها ونهجها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت بيسونيرو، اليوم الخميس في موجز صحفي في بروكسل ردا على طلب للتعليق، على رفض صربيا المشاركة في التدريبات العسكرية، بما في ذلك في بيلاروس: "في الإطار الواضح للمفاوضات (بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي)، ينبغي على صربيا أن تبني تدريجيا سياستها تجاه الدول الثالثة، وفقا للسياسات والمواقف التي يتبناها الاتحاد الأوروبي".

ونوهت المتحدثة، بأن الاتحاد الأوروبي، استقبل النبأ بشكل إيجابي. وأضافت المتحدثة الأوروبية، أن "صربيا تشارك في عدد من مهام التحالف في مجال السياسة الأمنية والدفاعية، ونرحب بمساهمة صربيا في هذه المهمات"، مضيفة أن "صربيا تعتبر تكاملها في الاتحاد، من أولويتها الاستراتيجية، وبالتالي يجب أن تفي بالتزاماتها".

يوم أمس، قالت إذاعة صربيا، نقلا عن وزير الدفاع ألكسندر فولين، إن السلطات الصربية قررت تجميد جميع خطط التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول الأخرى.

وقال الوزير "خلال الفترة المقبلة، لن نشارك في أي مناورات مشتركة أو أي مشاريع عسكرية أخرى مع حلف الناتو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وروسيا والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، ومع الغرب والشرق".

وأوضح الوزير، أن مثل هذا القرار سيسمح لصربيا بالحفاظ على وضعها كدولة محايدة عسكريا، وعزل نفسها عن الضغوط السياسية والاقتصادية غير الضرورية.

وأشار فولين إلى أن قرار الحكومة الصربية، إذا اقتضت الظروف، يمكن أن يشمل مشاركة الدولة في عمليات حفظ السلام.

المصدر: إنترفاكس