الأمن التركي يحيل أحد مسؤولي تفجير ريحانلي إلى القضاء

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن السلطات الأمنية أحالت أحد المسؤولين عن تفجير منطقة ريحانلي بولاية هطاي جنوب البلاد، الذي وقع عام 2013، إلى المحكمة.

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وذكرت الوكالة أن "قوات الأمن التركية فرضت طوقا أمنيا مشددا حول السيارة التي أقلت الإرهابي أرجان باياط إلى مبنى القضاء في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا".

وقالت "الأناضول" إن عناصر "حرس الحدود التركي ألقت القبض على باياط المدرج ضمن اللائحة الزرقاء للمطلوبين، قبل يومين قرب الحدود مع سوريا".

من الجدير ذكره، أن التفجير الذي وقع في قضاء ريحانلي يوم 11 مايو 2013، أسفر عن مقتل 53 شخصا.

المصدر: الأناضول