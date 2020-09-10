أنقرة: مواقف ماكرون الفردية والقومية تشجع على التوتر وترمي بمصالح الاتحاد الأوروبي إلى الهاوية

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان الخميس، إن "مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفردية والقومية تشجع على التوتر وتلقي بمصالح الاتحاد الأوروبي إلى الهاوية".

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وأضافت الخارجية التركية أن "ماكرون يهاجم تركيا بحرقة بعدما أحبطت كافة مخططاته الخبيثة وأفسدت ألاعيبه في السياسة الخارجية".

وكان ماكرون شدد أثناء مؤتمر صحفي عقده في جزيرة كورسيكا على ضرورة أن تتخذ أوروبا موقفا أكثر حزما ووضوحا ووحدة تجاه تركيا، مشيرا إلى أنه يجب على أنقرة توضيح نواياها في مناطق محددة.

وصرح ماكرون، بأن قمة زعماء سبع دول أوروبية يستضيفها اليوم الخميس لمناقشة الوضع في شرق المتوسط ستركز على إيجاد موقف مشترك للاتحاد الأوروبي تجاه تركيا.

المصدر: الأناضول