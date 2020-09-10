مندوب روسيا: "حظر الكيميائي" لم تتسلم معلومات حول نافالني بعد ولا نستبعد تشكيل مجموعة تحقيق

أكد ألكسندر شولغين، مندوب روسيا الدئم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن المنظمة لم تتسلم بعد معلومات من ألمانيا بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

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وقال شولغين في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس: "وفقا لمعلوماتنا، فإنه لم يتم حتى الآن نقل أي مواد (حول قضية نافالني) إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. على الرغم من أن الإعلان بهذا الشأن صدر عن السلطات الألمانية أمس وهذا الصباح".

وأضاف: "لكنها مسألة وقت على ما يبدو. إذا وعدت (السلطات الألمانية) بذلك، فيبدو أن تسليم المواد سيتم".

وقال شولغين إنه حتى الآن لا يوجد وضوح بشأن صياغة الطلب الذي ستتقدم بها برلين إلى "حظر الكيميائي" بشأن قضية نافالني.

ولفت المندوب الروسي إلى أن المسؤولين الألمان يكثرون من إطلاق تصريحات مسيئة لروسيا، دون إسنادها بالأدلة.

ولم يستبعد شولغين إمكانية تشكيل مجموعة خاصة تابعة لـ"حظر الكيميائي" لتوضيح ملابسات ما حصل لنافالني، الذي تقول برلين إنه تعرض للإصابة بمادة سامة محظورة، وهو ما تنفيه موسكو بناء على نتائج الفحوصات التي خضع لها في روسيا فبل نقله للعلاج إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق اليوم نفى الكرملين ما صدر عن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له نيته تشكيل لجنة تحقيق بغية تحديد ملابسات قضية نافالني.

المصدر: وكالات