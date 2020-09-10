إيران.. 129 حالة وفاة و2063 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 129 حالة وفاة، و2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد

وقالت الصحة الإيرانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إيران ارتفع إلى 395,488 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 22,798 حالة وفاة، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 340,842 حالة، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود 3728 مريضا في حالة حرجة ويتلقون الرعاية في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن 28 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير: منها 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، وقزوين.

و 15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: أذربيجان الغربية، البرز، فارس، لرستان، هرمزغان، أردبيل، بوشهر، كرمانشاه، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان جنوبي، مركزي، إيلام، غلستان، وخوزستان.

المصدر:RT