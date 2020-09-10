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إيران.. 129 حالة وفاة و2063 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

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إيران.. 129 حالة وفاة و2063 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
mwatan
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 129 حالة وفاة، و2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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إيران تسجل 132 وفاة وأكثر من 2300 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

وقالت الصحة الإيرانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إيران ارتفع إلى 395,488 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 22,798 حالة وفاة، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 340,842 حالة، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود 3728 مريضا في حالة حرجة ويتلقون الرعاية في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن 28 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير: منها 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، وقزوين.

و 15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: أذربيجان الغربية، البرز، فارس، لرستان، هرمزغان، أردبيل، بوشهر، كرمانشاه، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان جنوبي، مركزي، إيلام، غلستان، وخوزستان.

المصدر:RT

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