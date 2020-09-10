الكرملين ينفي تصريحات كونتي حول "وعد" بوتين بتشكيل لجنة تحقيق في قضية نافالني

نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما جاء في تصريح لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم حول نية موسكو تشكيل لجنة تحقيق في التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

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جاء ذلك في رد بيسكوف على طلب الصحفيين التعليق على كلام كوتني اليوم الخميس، أن بوتين أكد له "أن روسيا تسعى إلى توضيح ما حصل وأنه سيشكل لجنة للتحقيق وأنه أبدى استعداده للتعاون مع السلطات الألمانية".

وقال بيسكوف: "لا أستبعد أنه وقع هناك سوء تفاهم ما.. في الحقيقة، تم التطرق إلى موضوع مريض برلين، وبالفعل أبلغ الرئيس (بوتين) زميله الإيطالي بأن إجراءات التحري ما قبل التحقيق جارية منذ فترة طويلة، وأنه قانونيا لا مبرر لفتح قضية جنائية، لأن كافة التحليلات التي نفذها الأخصائيون الروس أظهرت عدم وجود مواد سامة".

وأكد بيسكوف أن موسكو مهتمة بتوضيح أسباب الحادث، مذكرا بأن الجانب الروسي ينتظر ردا من الزملاء الألمان بشأن نتائج التحليلات التي أجريت لنافالني في مختبرهم.

وعبر الناطق باسم الكرملين عن استغراب موسكو من ظهور مشاكل مع قيام ألمانيا بتقديم نتائج تحليلات نافالني إلى روسيا مباشرة.

يتبع..