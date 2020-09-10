لوكاشينكو: بيلاروس لن تكرر "خيارات أوكرانيا وليبيا وسوريا"

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن السلطات تملك ما يكفي من القوانين اللازمة لنشر الاستقرار في البلاد، ومنع تكرار "خيارات أوكرانيا وليبيا وسوريا".

وأضاف لوكاشينكو، عند تقديمه للمدعي العام الجديد في الجمهورية أندريه شفيد في مينسك اليوم: "أكرر مرة أخرى: لا أحثكم على خرق القوانين، فلدينا ما يكفي من التشريعات والقوانين لإنقاذ البلاد من هذا الغزو، حتى لا تتكرر خيارات أوكرانيا وليبيا وسوريا وما إلى ذلك".

وطالب الرئيس البيلاروسي، عناصر الهيئات الأمنية، بالعمل وفق القانون. وأكد: "وتذكروا أنكم مواطنون مثل رئيس الدولة. وليس لدي فقط أنا، بل ولديك أيضا يوجد أطفال. ويتعين عليكم العيش في هذا البلد وفي بيلاروس الجديدة".

وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على خلفية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس والتي فاز فيها لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي، حوالي 10% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي