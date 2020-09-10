بكين تتهم واشنطن بممارسة "الاضطهاد السياسي" بعد إلغائها تأشيرات لطلبة صينيين

اتهمت الصين اليوم الخميس الولايات المتحدة بممارسة الاضطهاد السياسي والتمييز العنصري بعدما ألغت واشنطن تأشيرات لطلاب وباحثين صينيين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية إن "بلاده تحتفظ بحقها في الرد على خلفية ممارسة الولايات المتحدة الاضطهاد السياسي والتمييز العنصري، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ألغت تأشيرات لأكثر من 1000 طالب وباحث صيني متعللة بمخاطر أمنية".

وأضاف المتحدث أن "الخطوة الأمريكية التي أعلنت أمس الأربعاء هي خرق لحقوق الإنسان".

وكان تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، قال أمس الأربعاء، إن واشنطن منعت منح تأشيرات دخول لبعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين.

وأضاف تشاد وولف في خطاب ألقاه في واشنطن أن القرار يهدف لمنعهم من "سرقة الأبحاث الحساسة".

المصدر: رويترز