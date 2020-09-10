الجيش الإيراني يطلق تحذيرات ضد طائرات مسيرة أمريكية

قال الجيش الإيراني، إنه أطلق تحذيرات ضد طائرات مسيرة أمريكية اقتربت من منطقة مناورات يجريها شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي، مؤكدا أنها ابتعدت بعد تلقي التحذيرات.

وذكر شهرام إيراني، المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار99"، التي انطلقت صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي في الجيش أطلقت تحذيرات لطائرات أجنبية وطلبت منها الابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات.

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وأضاف أنه تم رصد تغيير في سلوك طائرات مسيرة من دون طيار أمريكية منذ يوم أمس، مشيرا إلى أن وحدات القوات الجوية والبحرية، بما فيها طائرات P3F و F-27 وطائرات استطلاع، وجهت تحذيرات للقوات الأجنبية لمغادرة منطقة المناورات.

وأشار إيراني إلى أن "طائرات استطلاع أمريكية كانت تعمل على جمع المعلومات من منطقة المناورات"، مؤكدا أنها "أجبرت على مغادرة المنطقة، بعد إدراكها استعداد منظومات الرصد والمراقبة والدفاع الإيرانية".

وبدأت القوات البرية والجوية والبحرية في الجيش الإيراني مناورات واسعة جنوب البلاد، لمدة ثلاثة أيام، وقال الجيش إنها ستشهد اختبارات لإطلاق صواريخ كروز من سفينة "فاتح" و مروحيات.

المصدر: RT