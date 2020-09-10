لوكاشينكو: الوضع في بيلاروس يجب أن يستقر هذا العام

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس إن الوضع في الجمهورية يجب أن يعود إلى الفترة الآمنة، التي كانت سائدة حتى فترة قريبة جدا من هذا العام.

وأكد لوكاشينكو، خلال تقديمه للمدعي العام الجديد أندريه شفيد، أن الوضع في بيلاروس يجب أن يستقر هذا العام.

وتم تعيين شفيد، في هذا المنصب يوم أمس الأربعاء، خلفا لألكسندر كونيوك.

ويأتي ذلك على خلفية موجة الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات واسعة النطاق التي تمر بها بيلاروس بعد الإعلان الشهر الماضي عن تحقيق الرئيس لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة.

المصدر: نوفوستي