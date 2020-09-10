شاهد.. الطائرة المقاتلة الأمريكية "إف 35" متنكرة بتمويه نظيرتها الروسية

ظهرت أول صورة للمقاتلة الشبحية الأمريكية "إف -35" متنكرة بتمويه المقاتلة الشبح الروسية من الجيل الخامس "سو - 57".

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هذه الصورة نشرها على صفحته في موقع التواصل "فيسبوك"، فنان يدعى شون هامبتون، وهو أيضا أحد قدامى الضباط في سلاح الجو الأمريكي.

وكشف الضابط الأمريكي المخضرم، أن إعداد هذا التصميم للمقاتلة الأمريكية، جاء بطلب من الجيش.

الجدير بالإشارة أن التصميم تضمن حتى النجوم الحمراء التي رسمت على أجنحة الطائرة للتطابق التام، كما هو الحال في طيران القوات الجوية الفضائية الروسية.

والغرض من هذه المقاتلات الأمريكية المتنكرة بمظهر المقاتلات الروسية، تدريب الطيارين في قاعدة نيليس الجوية في نيفادا. هذه المقاتلات المتنكرة تتقمص في المعارك التدريبية دور الخصم، وخاصة الطائرات الروسية والصينية.

المصدر: نوفوستي