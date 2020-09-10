برلين: سلمنا معلومات عن فحوصات نافالني لـ"حظر الكيميائي" ولا داعي لتسليمها لروسيا مباشرة

أكدت السلطات الألمانية أنها سلمت نتائج فحوصات المعارض الروسي ألكسي نافالني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأنها لا ترى داعيا لتقديمها لروسيا بشكل مباشر.

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أمس الأربعاء: "لقد قدمنا نتائح فحوص المريض لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وروسيا عضو في هذه المنظمة".

بدورها، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز، بأنه بعد إبلاغها "حظر الكيميائي"، لا ترى برلين ضرورة لنقل أدلة تثبت استنتاجات الأطباء الألمان إلى روسيا بشكل مباشر.

وقالت: "نبقى على موقفنا وندعو الجانب الروسي لتقديم معلومات حول ملابسات قضية نافالني".

وأكدت بذلك الحكومة الألمانية ما جاء في تصريحات للسفير الألماني في موسكو بعد استدعائه إلى الخارجية الروسية أمس، حيث قال إن قضية التسميم المزعوم لنافالني "خارج الأجندة الثنائية بين الدولتين".

من جانبها، حملت موسكو الحكومة الألمانية المسؤولية عن استغلال قضية نافالني بغية تحقيق أهداف سياسية، مشيرة إلى أن عدم استجابة برلين لطلب روسيا الحصول على المواد البيولوجية ونتائج الفحوص والعينات لنافالني، الذي يتلقى العلاج في مستشفى ألماني، سيعد "تقاعسا من قبل الحكومة الفدرالية الألمانية عن تحديد الحقيقة ضمن إطار تحقيق موضوعي".

المصدر: وكالات