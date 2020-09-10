إسبانيا.. سائحة تتعرض للسرقة والاغتصاب على شاطئ للعراة

قالت الشرطة الإسبانية، إنها تبحث عن رجل سرق واغتصب سائحة تبلغ من العمر 52 عاما على شاطئ للعراة.

ونقلت صحيفة "ذا صن"، عن الشرطة أن المرأة كانت تستجم على الشاطئ، وفجأة اقترب منها شخص غريب وأمسكها وأساء إليها. واتضح أن المهاجم سرق أيضا حقيبتها وهاتفها المحمول.

وقالت الضحية، إن الرجل هرب بعد أن سمع سائحين كانا يستريحان في مكان قريب صراخها وقدما لإنقاذها. وساعد الرجلان، المرأة في الاتصال بالشرطة، كما احتاجت السيدة إلى مساعدة الأطباء، حيث أصيبت بعدة جروح نتيجة الحادث.

المصدر: نوفوستي