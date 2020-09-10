الأمن المكسيكي يقتل اثنين من المتظاهرين عند الحدود مع الولايات المتحدة

اشتبك مزارعون محتجون، مع قوات الحرس الوطني في ولاية تشيهواهوا المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال الحرس الوطني، في تغريدة على "تويتر" أمس، إن المزارعين احتجوا على زيادة تصريف المياه من سد "لا بوكويلا"، الحدودي باتجاه الولايات المتحدة. وهم يطالبون باستخدام المياه المحلية، لري الحقول المكسيكية في المنطقة القاحلة.

وبدأت المظاهرات في 6 سبتمبر. ويوم أمس احتل المتظاهرون السد وأغلقوا الصمامات بالكامل، ودخلوا في اشتباكات مفتوحة مع قوات الحرس الوطني التي تحرس موقع السد.

وأشارت قيادة الحرس الوطني، إلى أن عناصرها تعرضوا لهجوم من قبل أشخاص مسلحين بأسلحة نارية كانوا على متن عدة سيارات، أثناء نقل ثلاثة معتقلين.

وأضافت القيادة، أن "المواجهة أسفرت عن مقتل أحد المهاجمين، وجرح آخر نقل إلى المستشفى وتوفي هناك فيما بعد".

المصدر: إزفيستيا