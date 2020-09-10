إسرائيل تطلق اسم الإمارات على قاعة رياضية

أعلن رئيس بلدية مدينة بيتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب رامي غرينبيرغ، عن نية البلدية افتتاح قاعة رياضية تحمل اسم الإمارات، في ضوء الاستعدادات لتوقيع اتفاقية التطبيع الأسبوع المقبل.

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وأفادت قناة "مكان" الإسرائيلية بأنه "في ضوء حفل توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين المقرر إقامته الأسبوع المقبل، تفتتح بلدية بيتاح تيكفا قاعة رياضة في المدينة على اسم دولة الإمارات العربية المتحدة" .

وكشفت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية نقلا عن مصادر إماراتية أن "رجال أعمال إماراتيين يعتزمون الاستثمار بفريق "بيتار القدس"، مجموعة كرة القدم الإسرائيلية المعروفة بمواقف مشجعيه اليمينية".

ووفقا لمصادر القناة فإنه "من المفترض أن يتم خلال الأيام المقبلة إجراء سلسلة لقاءات بين المستثمرين الإماراتيين ومالك المجموعة موشيه حوجج، وفي حال تم إبرام الاتفاق فإنه سيكون أول استثمار إماراتي بمجال الرياضة في إسرائيل".

ومن المقرر، أن يوقع الجانبان اتفاقية التطبيع رسميا في واشنطن الأسبوع المقبل، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

المصدر: سبوتنيك