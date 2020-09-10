مصمم "نوفيتشوك": الحديث عن نسخة جديدة لهذه المادة مجرد هراء

قال ليونيد رينك، أحد مصممي "نوفيتشوك" إن الحديث عن التسمم المزعوم للمدون أليكسي نافالني، بنوع جديد من هذه المادة، لا يمكن تصديقه لأنه لم تظهر على نافالني أعراض التسمم بهذه المادة.

وأضاف العالم الروسي: "هراء تام. بالطبع أنا أعرف كل أنواع نوفيتشوك. ولكن كل ما قيل لا علاقة له بتاتا بآلية عمل هذه المادة. لهذه المادة أعراض محددة، لم تظهر بتاتا في حالة نافالني. حتى لو خرجت من جلدك لن تعثر على مثل هذه الأعراض. إذا لم تكن النهاية- الموت، لا يمكن الحديث عن نوفيتشوك".

بهذا الشكل، علق العالم الروسي، على ما زعمته صحيفة Die Zeit، بأنه تم تسميم نافالني بنوع محسن جديد من "نوفيتشوك"، وكان من المفترض أن يموت بسببه على متن الطائرة.

وزعمت الصحيفة، بأن الجناة قاموا بوضع السم في الشاي الذي تناوله نافالني، أو عالجوا به سطح الكوب الذي شرب منه.

في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على بقايا المادة السامة، على زجاجة الماء التي شرب منها المدون، وعلى يديه.

وزعمت المقالة، بأن إنقاذ نافالني "مرتبط بسلسلة من الصدف السعيدة": هبط طيار الطائرة التي كان المدون على متنها بسرعة بشكل طارئ، وحقنه الأطباء على الفور بمادة الأتروبين.

المصدر: نوفوستي