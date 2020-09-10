"تسنيم": الحرس الثوري الإيراني نفذ عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخه ضد قوات معادية

كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن القوات البرية للحرس الثوري، نفذت عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخها، ضد قوات وصفتها بالمعادية على الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

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ومع أن الوكالة المقربة من الحرس الثوري لم تذكر طبيعة هذه القوات المعادية واسمها ومكان انتشارها، إلا أنها أشارت إلى أن العملية أدت إلى تعطيل قواعد الجماعات المعادية على الحدود.

ونقل مراسلنا عن الوكالة قولها: "نفذ الحرس الثوري سلسلة عمليات واسعة النطاق لتدمير عدد كبير من مقرات الجماعات الإرهابية المعادية، قرب الجدار الحدودي شمال غرب إيران، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والألغام".

وأكدت مقتل عدد كبير من العناصر المهمة والبارزة وجرح عدد آخر من القوات المعادية، خلال العملية التي نفذت باستخدام طائرات بدون طيار ومدفعية وصواريخ ذكية تابعة للقوات البرية في الحرس الثوري.

وتنشط جماعات كردية على الحدود الإيرانية المحاذية لتركيا وإقليم كردستان العراق.

المصدر:"تسنيم"