الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا للرد على إساءة صحيفة فرنسية إلى النبي محمد

استنكر الحرس الثوري الإيراني إساءة صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية إلى النبي محمد، معتبرا أنها تأتي تنفيذا لـ"مخطط صهيوني أمريكي".

وأصدر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، بيانا قال فيه إنه يستنكر بشدة نشر الصحيفة الفرنسية رسوما مسيئة إلى النبي محمد، وأضاف أنها "مخطط أمريكي صهيوني لحرف انتباه الرأي العام العالمي عن المؤامرات الجارية في منطقة غرب آسيا".

وقال البيان إن "فشل السياسات العدائية لنظام الهيمنة والصهيونية ضد الأمة الإسلامية وبقاء سيناريوهاتهما المتسلسلة بتراء في إثارة التخويف من الإسلام قد دفع قادة الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني الإرهابيين إلى وضع مخططات جديدة وفاشلة مسبقا، لتكريس الغفلة وحرف انتباه الرأي العام العالمي وخاصة لدى الأمة الإسلامية عما يمر في هذه الأيام في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية".

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن إعادة الصحيفة الفرنسية الإساءة إلى النبي محمد "تعد حلقة في سلسلة المؤامرات الجديدة لأعداء الأمة الإسلامية في الظروف التاريخية الخطيرة الراهنة، والتي تزامنت مع رفع الستار عن تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وبين حكام بعض الدول العربية".

ولفت الحرس الثوري الإيراني إلى أن هذه الإساءة "جاءت بذريعة حرية الرأي، في حين أن مجرد التفكير والتشكيك بموضوع الهولوكوست يعد جريمة لا تغتفر في فرنسا"، مشددا على أن "عناد وحقد الشبكة الصهيونية الأمريكية ضد العالم الإسلامي، والذي تخفيه خلف شعارات حقوق الإنسان وحرية الرأي المخادعة، تزيد من عبء وضرورة مسؤولية الشعوب والحكومات الإسلامية في عدم الغفلة ولو للحظة في مواجهة المخططات الغربية والصهيونية الشيطانية المشؤومة التي تحاك للإسلام والأمة الإسلامية".

وقامت الصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو"، الأسبوع الماضي، بإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل والمسيئة للنبي محمد بمناسبة بدء محاكمة المتواطئين في الهجوم على مقرها في 7 يناير 2015 ردا على إصدارها هذه الرسوم وأخرى مهينة للإسلام.

المصدر: وكالات