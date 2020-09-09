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بوركينا فاسو.. مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 19 بسبب الفيضانات (فيديو)

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بوركينا فاسو.. مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 19 بسبب الفيضانات (فيديو)
Reuters
بوركينا فاسو.. الفيضانات تقتل 13 على الأقل وتصيب 19 آخرين (فيديو)
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قالت الحكومة في بوركينا فاسو يوم الأربعاء، إن الفيضانات تسببت في مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة على أنحاء البلاد بما فيها العاصمة.

وقال عبد الكريم سانغو المسؤول بالحكومة، إن وزارة المالية ستخصص خمسة مليارات فرنك إفريقي (9.06 مليون دولار) لمساعدة المتضررين.

وأضاف أن "هطول الأمطار تسبب في كثير من الخسائر في البلاد".

كما أشار إلى أن الكثيرين فقدوا منازلهم، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

المصدر: رويترز

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