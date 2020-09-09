رئيس سابق لمكتب الرئيس الأوكراني يغادر البلاد ويتحدث عن تلقي تهديدات

أعلن أندريه بوغدان الرئيس السابق لمكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه غادر أراضي أوكرانيا خوفا من التهديدات.

وقال المسؤول السابق عبر موقع "فيسبوك"، إنه كان "مضطرا" للتوجه إلى رومانيا بعد تلقيه تهديدات بالاعتداء عليه حسب قوله.

وأشار إلى أنه تلقى التهديدات بعد إدلائه بتصريح للصحفي دميتري غوردون، تطرق فيه إلى العديد من المسائل السياسية.

وكان مجهولون قد أحرقوا سيارة "تسلا" تابعة لبوغدان في العاصمة الأوكرانية كييف في أغسطس الماضي. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

يذكر أن بوغدان كان يدير مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي منذ توليه منصب الرئاسة في مايو 2019. وتمت إقالة بوغدان من منصبه في فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي